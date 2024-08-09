Артём Довбик рассказал о своём решении присоединиться к «Роме»

Новый нападающий «Ромы» Артём Довбик, перешедший этим летом из испанской «Жироны», рассказал о переходе в итальянский клуб.

«Я решил присоединиться к «Роме» после разговора с Дэном Фридкиным (владельцем клуба. — Прим. «Чемпионата»). У меня были хорошие чувства, он дал мне почувствовать свою значимость, рассказал, чего он от меня ждёт. Но я также разговаривал с Де Росси и (Флораном) Гисольфи (спортивный директор «Ромы». — Прим. «Чемпионата»), мне было важно получить их мнение.

В прошлом я никогда не общался с владельцами клуба, и это было важно. Они объяснили мне долгосрочный проект. Я верю в них, а они — в меня. «Рома» вкладывает большие средства, они хотят добиться больших успехов. Я знаю, что будущее будет светлым для нас. Это правильный клуб для меня, у него есть амбиции и голод. А ещё здесь прекрасный стадион, замечательный город и фантастические болельщики», — приводит слова Довбика RomaPress.net со ссылкой на Gazzetta dello Sport.