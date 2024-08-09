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Бояринцев: зацепиться за место в основе «Зенита» Соболеву было бы очень сложно

Бояринцев: зацепиться за место в основе «Зенита» Соболеву было бы очень сложно
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Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о ситуации нападающего красно-белых Александра Соболева. Напомним, по данным СМИ, в услугах Соболева был заинтересован «Зенит». Александр принял решение переходить в клуб из Санкт-Петербурга, что отразилось на его поведении в «Спартаке». В конечном итоге переговоры между клубами застопорились и трансфер до сих пор не состоялся, а Соболева отстранили от основной команды красно-белых за демонстративное желание покинуть клуб.

— Что думаете об истории с Соболевым? Что делать ему и «Спартаку»?
— Я не знаю подробностей и не в курсе, как всё начиналось. Поэтому сложно дать какую-то оценку, но критиковать футболиста я тоже не хотел бы. Когда я играл в «Спартаке», точно так же игроки уходили в «Зенит». Это рабочая ситуация: он хотел хороший контракт, и «Зенит» ему предложил улучшенные условия. Но в Питере большая конкуренция в атаке, поэтому Соболев переходил бы в качестве второго номера. Зацепиться за место в стартовом составе ему было бы очень сложно, — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

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