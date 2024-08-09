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«Ливерпуль» получит € 10,5 млн от продажи форварда «Борнмута» Соланке в «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» получит € 10,5 млн от продажи форварда «Борнмута» Соланке в «Тоттенхэм»
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Футбольный клуб «Ливерпуль» получит 20% от суммы, которую заплатит «Тоттенхэм» «Борнмуту» за нападающего Доминика Соланке, сообщает The Athletic.

По данным источника, «красные» могут получить до € 10,5 млн, если «Тоттенхэм» активирует сумму отступных за Соланке, которая составляет € 75 млн. Напомним, Доминик перебрался в «Борнмут» в 2019 году как раз из «Ливерпуля». В прошлом сезоне Доминик провёл за «вишен» 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами.

Соланке стал лучшим бомбардиром «Борнмута» в сезоне-2023/2024. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 40 млн.

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