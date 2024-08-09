Денис Бояринцев оценил шансы Глушенкова на трансфер в Европу из «Зенита»

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Денис Бояринцев оценил шансы Максима Глушенкова в «Зените» и высказался о перспективах форварда переехать в Европу.

«Он всегда был очень качественным и классным футболистом. Глушенков хорошо себя проявил в «Локомотиве», где показал лидерские качества. Конечно, мы знаем много примеров, когда лидеры своих команд переходили в «Зенит» и через сезон пропадали из поля зрения. Это история точно не про Глушенкова. Максим ещё сильнее прибавил в «Зените», стал интереснее. У него появились партнёры высокого качества. Мне кажется, легионеры «Зенита» на фоне Глушенкова сдают свои позиции. Очень приятно, что наш российский игрок так раскрывается, и хочется, чтобы это продолжалось. Если Глушенков будет идти на том ходу, который набрал в «Зените», то сможет пополнить сильный европейский клуб», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.