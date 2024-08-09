Педри высказался о предстоящем переходе Ольмо в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри высказался о предстоящем переходе Дани Ольмо из «РБ Лейпциг» в каталонский клуб.

«Мне нравится, что Дани Ольмо перешёл в «Барселону», потому что мы с ним очень хорошо ладим, и я уверен, что он многое привнесёт в игру. Вы видели это на чемпионате Европы — 2024», — приводит слова Педри Marca.

Ранее стало известно, что трансфер обойдется сине-гранатовым в € 55 млн гарантированных выплат и ещё € 7 млн в виде бонусов. Футболист подпишет с «Барселоной» контракт до лета 2030 года.

В минувшем сезоне Даниэль Ольмо принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «РБ Лейпциг» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.