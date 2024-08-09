Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала Олимпиады Франция — Испания

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего финала мужского футбольного олимпийского турнира, в котором встретятся Франция и Испания.

«Если говорить о финале Олимпиады Франция — Испания, то придерживаюсь мнения, что в таких матчах часто бывает ничья, или кто-то побеждает в один мяч. Давно в финалах не видел разгромные победы. Испания и Франция приблизительно равны, но дух победителей больше у испанцев. У них есть в команде те, кто был на победном Евро. А у Франции главные герои — Ляказетт и Анри», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Финал Олимпиады-2024 состоится сегодня, 9 августа. Начало игры запланировано на 19:00 мск.