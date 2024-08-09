Мостовой: футбол на Олимпиаде интересен — расстраивает, что Игры не показывают

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о футбольном турнире на Олимпиаде-2024.

«Футбол на Олимпиаде и финал Франция — Испания, однозначно, вызывают интерес. Слышал, что многим и чемпионат Европы неинтересно смотреть. Что в голове у этих людей может быть? Понятно, что Олимпиаду особо не показывают, но пытаемся где-то посмотреть. Я смотрел некоторые матчи, в частности Испанию. Хочется, чтобы испанцы опять выиграли. К слову, никогда особо не смотрел баскетбол, но вчера с друзьями посмотрели Сербия — США. Это фантастика! Как такое можно не любить? Многие радуются, что Олимпиаду не показывают, а меня как человека, который всю жизнь отдал спорту, это расстраивает. Я бы с удовольствием посмотрел Олимпиаду. Но не все виды спорта: футбол, баскетбол, лёгкая атлетика всегда мне нравилась», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.