«Я во сне». Тьерри Анри поделился эмоциями перед финалом Олимпиады-2024 с Испанией

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри поделился эмоциями от предстоящего финального матча мужского олимпийского футбольного турнира, в котором французская национальная команда встретится с Испанией.

«Вы меня знаете, я не привык переходить черту, но я во сне, независимо от результата финала. И вы знаете, что при этом я участник. Мы сделаем всё, чтобы победить, но проснуться будет трудно всем, даже вам (журналистам)», — приводит слова Анри RMC Sport.

Финальный матч Олимпийских игр — 2024 состоится сегодня, 9 августа. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В полуфинале турнира Испания обыграла сборную Марокко со счётом 2:1, команда Франции оказалась сильнее сборной Египта — 3:1 (д. вр.).