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«Я во сне». Тьерри Анри поделился эмоциями перед финалом Олимпиады-2024 с Испанией

«Я во сне». Тьерри Анри поделился эмоциями перед финалом Олимпиады-2024 с Испанией
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Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри поделился эмоциями от предстоящего финального матча мужского олимпийского футбольного турнира, в котором французская национальная команда встретится с Испанией.

Олимпийские игры (м) . Финал
09 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Франция U23
Не начался
Испания U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вы меня знаете, я не привык переходить черту, но я во сне, независимо от результата финала. И вы знаете, что при этом я участник. Мы сделаем всё, чтобы победить, но проснуться будет трудно всем, даже вам (журналистам)», — приводит слова Анри RMC Sport.

Финальный матч Олимпийских игр — 2024 состоится сегодня, 9 августа. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В полуфинале турнира Испания обыграла сборную Марокко со счётом 2:1, команда Франции оказалась сильнее сборной Египта — 3:1 (д. вр.).

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