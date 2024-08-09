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Санкт-Паули — Аталанта. Прямая трансляция
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Копмейнерс отказался тренироваться с «Аталантой» из-за интереса «Ювентуса»

Копмейнерс отказался тренироваться с «Аталантой» из-за интереса «Ювентуса»
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Полузащитник «Аталанты» Тëн Копмейнерс отказался тренироваться с командой, пытаясь форсировать свой переход в «Ювентус» до закрытия трансферного окна, сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, по совету своего агента Барта Бавинга, который недавно прибыл в Италию, Копмейнерс предоставил «Аталанте» медицинскую справку, чтобы прекратить тренировки по состоянию здоровья, связанного со стрессом. Полузащитник не тренировался с командой последние два дня и не примет участия в товарищеском матче с «Санкт-Паули». Также под большим вопросом его участие в предстоящем матче за Суперкубок УЕФА с «Реалом».

Напомним, по информации СМИ, игрок согласовал с туринским клубом пятилетний контракт на сумму около € 4,5 млн в год после вычета налогов. Однако «Ювентус» пока не смог договориться с «Аталантой» о трансфере Копмейнерса. Предложение в размере около € 55 млн не устроило руководство бергамасков.

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