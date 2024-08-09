Березовский заявил, что сборная России могла бы дойти до 1/8 финала международных турниров

Бывший голкипер «Динамо» и сборной Армении Роман Березовский полагает, что сборной России было бы по силам дойти до 1/8 финала крупных международных турниров, если бы не отстранение.

— Сейчас сборная России отстранена от международных турниров. Как думаете, с новым поколением молодых ребят на что команда могла бы претендовать на крупных турнирах?

— Точно бы отобрались в групповой этап, претендовали бы на 1/8 финала, при удачном стечении обстоятельств и на четвертьфинал. Примерно так же, как сборная Грузии на прошедшем чемпионате Европы. У сборной России крутой состав, а то и два состава. Мне очень нравится Глушенков, но, помимо него, есть ещё много классных и амбициозных ребят. Сейчас им всем нужен дополнительный толчок, — приводит слова Березовского «Матч ТВ».

Напомним, в 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022.