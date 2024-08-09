«ПСЖ» объявил о переходе защитника из франкфуртского «Айнтрахта»

Французский «Париж Сен-Жермен» на своём официальном сайте объявил о подписании 22-летнего защитника Виллиана Пачо из франкфуртского «Айнтрахта». Футболист будет выступать под номером 51. Также отмечается, что Пачо стал первым эквадорским игроком в истории клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 40 млн + € 5 млн бонусами.

Пачо в прошлом сезоне сыграл 44 матча за франкфуртский «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн. За основную сборную Эквадора Виллиан провёл 16 матчей и забил два гола.

В прошлом сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции, а также обладателем национального Кубка и Суперкубка.