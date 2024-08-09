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Кубок Германии вновь будут официально транслировать в России

Кубок Германии вновь будут официально транслировать в России
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Кубок Германии по футболу возвращается на российское телевидение. Игры этого турнира вновь будут транслироваться по «Матч ТВ», информирует пресс-служба телеканала.

Возвращение Кубка Германии прокомментировал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Рады возвращению Кубка Германии. Это особенное и очень интересное европейское соревнование, которое каждый год дарит множество сюрпризов. Начиная уже с третьего раунда пары Кубка Германии определяются слепой жеребьёвкой, а клубы Бундеслиги начинают свой путь с самого первого раунда, поэтому противостояния вроде «Дортмунд» — «Бавария» или гамбургского дерби могут случиться когда угодно, а до поздних стадий регулярно доходят команды из низших лиг», — приводит слова Тащина официальный сайт телеканала.

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