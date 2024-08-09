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«Бавария» отправила хавбека Сарагосу в аренду в «Осасуну»

«Бавария» отправила хавбека Сарагосу в аренду в «Осасуну»
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Полузащитник «Баварии» Брайан Сарагоса перешёл на правах аренды в испанскую «Осасуну», сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

«Брайан ставит перед собой цель — занять важную часть «Баварии». И у него для этого есть все качества. Мы убеждены, что сезон-2023/2024 в его родной Испании поможет ему проявить себя. Брайану нужно играть, и «Осасуна» — хорошее место для того, чтобы сделать это», — приводит слова спортивного директора «Баварии» Фройда пресс-служба «Баварии».

Сарагоса перешёл в «Баварию» из «Гранады» в феврале 2024 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает испанца в € 12 млн. В прошлом сезоне Сарагоса сыграл 28 матчей, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

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