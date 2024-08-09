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Игрок «Локомотива» Сулейманов: родным клубом был «Анжи», а сейчас стало «Динамо» Махачкала

Игрок «Локомотива» Сулейманов: родным клубом был «Анжи», а сейчас стало «Динамо» Махачкала
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов признался, что сейчас считает своим родным клубом махачкалинское «Динамо». Футболист рассказал, что следил за дагестанской командой даже во времена её игры в Первой лиге.

«Это родной клуб. Естественно, родным был «Анжи», но сейчас стало «Динамо» из Махачкалы. Команда из моей столицы. Приятно будет увидеть ребят, сыграть против них. Я даже в ФНЛ за ними следил. Очень хотел, чтобы они вышли в РПЛ. Надеюсь, дальше они будут побеждать. После нашего матча (улыбается)», — сказал Сулейманов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в ближайшем матче Российской Премьер-Лиги «Локомотив» встретится именно с махачкалинским «Динамо». Игра 4‑го тура состоится в субботу в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

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