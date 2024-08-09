Испанский полузащитник Даниэль Ольмо трогательно попрощался с «РБ Лейпциг» перед переходом в «Барселону».

«Молодой клуб, молодой игрок… Мы росли, выигрывали свои первые трофеи и вместе творили историю.

Два Кубка и Суперкубок — это лишь некоторые из множества незабываемых моментов, которые навсегда останутся со мной. Спасибо, «РБ Лейпциг». Вы навсегда останетесь в моём сердце», — написал Ольмо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что трансфер обойдётся сине-гранатовым в € 55 млн гарантированных выплат и ещё € 7 млн в виде бонусов. Футболист подпишет с «Барселоной» контракт до лета 2030 года.

В минувшем сезоне Даниэль Ольмо принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «РБ Лейпциг» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.