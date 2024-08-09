Экс-хавбек «Краснодара» Шипицин: Глушенков завершать умеет и отдавать умеет

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин высказался об игре вингера Максима Глушенкова за санкт-петербургский «Зенит».

«У парня стало в два раза больше моментов, потому что «Зенит» атакует в два раза больше «Локомотива». А Глушенков завершать умеет и отдавать умеет. Поэтому у него возросло число шансов по сравнению с тем сезоном. Молодец, пусть дальше всех удивляет и показывает, что есть хорошие российские ребята атакующего плана», — приводит слова Шипицина Евро-Футбол.Ру.

Напомним, 20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 25-летний российский футболист забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.