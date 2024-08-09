В «Антальяспоре» заявили, что ведут переговоры по переходу нападающего ЦСКА Адольфо Гайча

Спортивный директор турецкого «Антальяспора» Айтач Алтай подтвердил новость об интересе к аргентинскому нападающему московского ЦСКА Адольфо Гайчу.

«Нам действительно интересен Адольфо Гайч. Если клуб согласится на наши условия и зарплата игрока будет меньше, тогда этот трансфер может произойти. Мы ведём переговоры», — приводит слова Алтая Sport24.

Напомним, Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн. С тех пор в 39 матчах нападающий забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года.

Минувший сезон аргентинец провёл в аренде в турецком «Ризеспоре», за который сыграл 35 матчей, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что Гайч, будучи игроком ЦСКА, также отправлялся в аренду в другие европейские клубы — итальянские «Верону» и «Беневенто», а также в испанскую «Уэску».