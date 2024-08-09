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«Астон Вилла» отвергла первое предложение «Фулхэма» по Карлосу

«Астон Вилла» отвергла первое предложение «Фулхэма» по Карлосу
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«Астон Вилла» отклонила первое предложение «Фулхэма» о трансфере центрального защитника Диего Карлоса, сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации Орнштейна, «дачники» нацелились на 31-летнего бразильца для усиления линии обороны. Несмотря на отказ по первоначальному предложению, переговоры между клубами продолжаются.

«Фулхэм» рассматривает Карлоса как потенциальную замену ушедшим защитникам и стремится укрепить оборонительную линию перед новым сезоном. Бирмингемский клуб, в свою очередь, пока не готов расставаться с опытным бразильцем, у которого действующий контракт до 2026 года.

Орнштейн также отметил, что, помимо «Фулхэма», интерес к Карлосу проявляют клубы из Саудовской Аравии.

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