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Довбик объяснил, почему не стал переходить в «Атлетико» Мадрид

Довбик объяснил, почему не стал переходить в «Атлетико» Мадрид
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Нападающий итальянской «Ромы» Артём Довбик, перешедший этим летом из испанской «Жироны», рассказал, почему не состоялся его трансфер в мадридский «Атлетико».

«Атлетико» Мадрид? Это не из-за наших отношений, но с «Атлетико» они были не лучшими. Были люди, которые хотели видеть меня в клубе, а другие не хотели. Я не чувствовал доверия, в отличие от «Ромы», — приводит слова Довбика Atletico Universe в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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