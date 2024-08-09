Галямин: Соболев — хороший игрок, он найдёт клуб. Не нужно извиняться перед «Спартаком»

Бывший футболист ПФК ЦСКА Дмитрий Галямин высказался о ситуации с отстранением нападающего «Спартака» Александра Соболева от работы с основной командой из-за возможного перехода в «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Соболев – хороший футболист. Он найдёт себе команду. Стоит ли Соболеву извиняться перед руководством „Спартака“? А за что? За что он должен извиняться? Он получил предложение, которое его устроило. Не он первый и не он последний переходит из «Спартака» или в «Спартак». Как пример, перешёл же Круговой из «Зенита» в ЦСКА. Дзюба погулял по всем московским и питерским командам. Это футбольная жизнь. Соболев получил предложение, оно его устроило. Он посчитал его и финансово выгодным, и по-футбольному хорошим. Это я предполагаю, если была какая-то конкретика.

Не было ничего сверхъестественного в том, что Соболев или его агенты пришли к руководству говорить по поводу перехода. Он – хороший футболист. Нет ничего удивительного в том, что у него было или есть предложение от «Зенита».

Хороший футболист должен приносить пользу. Раз случился такой инцидент, то случился. Нужно искать какие-то моменты: или продавать, или садиться и разговаривать. Я не вижу, что Соболев должен извиняться», — приводит слова Галямина «Спорт день за днём».