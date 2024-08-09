Тренер «Актобе» Парфёнов сообщил, что контактирует с Черчесовым по сборной Казахстана

Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфёнов находится на связи с главным тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым и его штабом.

«Мы на связи со Станиславом Саламовичем Черчесовым. На одной нашей игре он был. В нашей команде достаточно игроков-кандидатов в сборную. Информацию с тренировочного процесса и матчей его помощники получают. Так что в полном контакте с тренерским штабом», — приводит слова Парфёнова ТАСС.

Напомним, Парфёнов возглавил «Актобе» в 2023 году. Ранее российский специалист работал во главе таких клубов, как «Тосно», «Урал», тульский «Арсенал» и «Родина». Подмосковную «Родину» Парфёнов покинул 10 октября прошлого года. В сезоне‑2022/2023 «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге и получила право сыграть в стыковых матчах за место в РПЛ, однако уступила «Пари НН» по сумме двух встреч и не смогла выйти в высший российский дивизион.