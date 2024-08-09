Гендир «Динамо» Мх Газизов: трансфер Джавада — рекордный для нас, Бердыев совет не давал

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о подписании полузащитника сборной Ирана Мохаммаджавада Хосейннеджада.

«По нашему мнению, Джавад — игрок хорошего качества. Он может серьёзно добавить нашей команде и прибавить в своей игре. Он считается одним из самых талантливых футболистов Ирана, даже привлекался в национальную команду своей страны. Хотя Иран — одна из самых возрастных сборных. Надеемся, что мы сделали правильный выбор, это рекордный трансфер для нас. Что касается совета Бердыева по этому игроку, это не так», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Атакующий полузащитник имеет в своём активе два матча за основную сборную Ирана. В сезоне-2023/2024 Хосейннеджад принял участие в 27 матчах «Сепахана» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 500 тыс.

Напомним, махачкалинское «Динамо» за три тура набрало два очка и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.