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Радимов: мне бы действительно хотелось, чтобы «Динамо» отобрало очки у «Зенита»

Радимов: мне бы действительно хотелось, чтобы «Динамо» отобрало очки у «Зенита»
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Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором команда из Санкт-Петербурга встретится с московским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 10 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вроде бы встречаются лидеры, которые не потеряли пока очков. Но если «Зенит» действительно производит впечатление просто монстра, то «Динамо» давало создавать моменты у своих ворот. И если некоторые команды их не реализуют, то «Зенит», конечно же, такого не простит. Поэтому я, разумеется, вижу «Зенит» фаворитом этой встречи.

Хотелось бы мне, чтобы «Динамо» отобрало у петербуржцев очки? На самом деле — да! Мне бы действительно хотелось, чтобы «Динамо» в этом матче навязало борьбу и отобрало очки. Хотя у меня есть такое предположение, что этот сезон «Зенит» может пройти вообще без поражений», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» также имеет в своём активе девять очков и идёт вторым. Отметим, что подопечные Сергея Семака всё ещё не пропустили ни одного мяча в РПЛ.

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