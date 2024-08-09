Соболев до последнего верил в несуществующее предложение «Зенита» — источник

Стали известны новые подробности переговоров по переходу нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Так, форвард сильно воодушевился идеей трансфера в стан чемпиона России и до последнего верил в несуществующее предложение от сине-бело-голубых, информирует Sports.ru со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что «Спартак» никогда не получал официальных предложений от «Зенита» по Соболеву. При этом сам Александр с уверенностью утверждал, что по нему у руководства красно-белых «бумага точно есть». На момент этой фразы футболиста переговоры по нему уже полностью прекратились, но игрок в это не верил и демонстрировал на тренировках желание покинуть столичный клуб.

Напомним, из-за «токсичного поведения» (формулировка из новостей в СМИ) «Спартак» отстранил Соболева от основной команды.