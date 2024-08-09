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Наумов: непонятно, почему «Локомотив» отказывается возвращать Джикию, он бы помог

Наумов: непонятно, почему «Локомотив» отказывается возвращать Джикию, он бы помог
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о бывшем защитнике и капитане московского «Спартака» Георгии Джикии. Напомним, футболист покинул «Спартак» по завершении сезона-2023/2024.

«Мне всегда нравится идея возвращения футболистов в родные клубы. К сожалению, почему-то «Локомотив» наотрез не принимает эту кандидатуру, хотя разговоры об этом давно идут. Сама идея возвращения Джикии в родной клуб — это хорошо. Этот футболист будет чувствовать себя комфортно, потому что будет знать, куда возвращается.

Мне думается, что Джикия помог бы «Локомотиву» даже без травм других защитников. Мне непонятно, почему «Локомотив» отказывается брать Джикию», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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