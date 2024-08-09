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«Ростов» и «Зенит» ведут переговоры по хавбеку Алексею Сутормину — источник

«Ростов» и «Зенит» ведут переговоры по хавбеку Алексею Сутормину — источник
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«Ростов» и санкт-петербургский «Зенит» ведут переговоры по переходу полузащитника Алексея Сутормина, сообщает «РБ Спорт». Футболист сине-бело-голубых может присоединиться к «Ростову» на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

В минувшем сезоне Сутормин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Отметим, что вторую часть минувшего сезона 30-летний Алексей Сутормин провёл в «Сочи» на правах аренды.

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