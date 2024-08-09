Стало известно, почему Соболев захотел уйти из «Спартака» в «Зенит» — источник

В СМИ обнародованы новые детали трансферной саги по переходу Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Желание нападающего покинуть стан красно-белых и присоединиться к чемпиону России было обусловлено сразу несколькими причинами, информирует Sports.ru.

Согласно сведениям источника, первая причина — уход из «Спартака» Георгия Джикии, с которым Соболев близко дружил и общался. Вторая причина — «Спартак» подписал Виллиана Жозе из испанской Ла Лиги, что поставило под сомнение место Соболева в основном составе. Также Александра подкупил интерес «Зенита» — и с финансовой, и со спортивной точки зрения. Ещё одним фактором стали убеждения агента и жены футболиста — они оба активно советовали Соболеву переходить в «Зенит». В результате нападающий «Спартака» выразил заинтересованность в переезде в Санкт-Петербург, но переговоры сторон зашли в тупик.

Ранее также сообщалось, что на самом деле «Спартак» никогда не получал официальных предложений от «Зенита» по Соболеву. Но сам футболист до последнего не хотел в это верить.