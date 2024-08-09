Хосеп Гвардиола допустил, что может возглавить сборную Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о своём будущем, а также допустил, что может возглавить сборную Англии.

«Я должен решить, что я хочу делать со своей жизнью. Могу остаться здесь, взять перерыв, возглавить сборную… но сейчас я здесь и с нетерпением жду сезона!» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее издание The Independent сообщило, что Футбольная ассоциация Англии (FA) готова подождать Гвардиолу, который, по сообщениям ряда СМИ, намерен покинуть «горожан» по окончании сезона-2024/2025. До момента, пока испанский специалист не сообщит о своём будущем, FA планировала назначить на пост временно исполняющего обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли, возглавляющего молодёжную команду «трёх львов».