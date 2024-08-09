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Харлачёв: уверен, что «Локомотив» рассматривал Джикию, но тренер не враг сам себе

Харлачёв: уверен, что «Локомотив» рассматривал Джикию, но тренер не враг сам себе
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Главный тренер ФК «Уфа» Евгений Харлачёв, ранее тренировавший Георгия Джикию в «Локомотиве-2», поделился мыслями о будущем экс-защитника «Спартака», находящегося в статусе свободного агента.

«Тяжело сказать, был бы хорошим вариантом переход Джикии в «Локомотив». При всём уважении к Георгию, у него давно не было игровой практики. Я почему-то уверен, что «Локомотив» рассматривал кандидатуру Джикии. Но есть останавливающий фактор игрового времени. Если бы Георгий постоянно играл, никто бы даже не задумывался и не говорил о возрасте или ещё о чём-то. Однако тренер начинает задумываться, почему он не играл в «Спартаке». Тренер не враг сам себе.

Удивляет, что Георгий до сих пор без команды. Думал, что эта пауза будет не такая длинная. Наверное, на него могут обратить внимание могут амбициозные команды, нежели «Локомотив», — сказал Харлачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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