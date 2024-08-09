Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола подтвердил переход Альвареса в «Атлетико» из «Манчестер Сити»

Гвардиола подтвердил переход Альвареса в «Атлетико» из «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил переход нападающего «горожан» Хулиана Альвареса в мадридский «Атлетико».

«Прежде всего, я хочу выразить свою благодарность Хулиану, он внёс огромный вклад во всё то, что мы выиграли. Его невероятно любили партнёры по команде, но если он хочет уйти, то его ждёт новый вызов. «Атлетико» — топовый клуб. Всё нормально. Мы желаем ему всего наилучшего. Я многому у него научился, надеюсь, он сможет найти то, что искал», — приводит слова Гвардиолы журналист Сэм Ли в социальной сети X (ранее Twitter).

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
Хосеп Гвардиола допустил, что может возглавить сборную Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android