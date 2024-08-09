Гвардиола подтвердил переход Альвареса в «Атлетико» из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил переход нападающего «горожан» Хулиана Альвареса в мадридский «Атлетико».

«Прежде всего, я хочу выразить свою благодарность Хулиану, он внёс огромный вклад во всё то, что мы выиграли. Его невероятно любили партнёры по команде, но если он хочет уйти, то его ждёт новый вызов. «Атлетико» — топовый клуб. Всё нормально. Мы желаем ему всего наилучшего. Я многому у него научился, надеюсь, он сможет найти то, что искал», — приводит слова Гвардиолы журналист Сэм Ли в социальной сети X (ранее Twitter).

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.