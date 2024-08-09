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Канчельскис предположил, что отпугивает топ-клубы от трансфера Головина

Канчельскис предположил, что отпугивает топ-клубы от трансфера Головина
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о будущем российского полузащитника «Монако» Александра Головина. По мнению эксперта, новый сезон должен стать особенным для Головина. Также Канчельскис предположил, что может отпугивать топ-клубы от подписания российского хавбека.

«Для Головина этот сезон должен стать особенным. Он находится в лучшем возрасте для футболиста и уже является лидером «Монако». Плюс сыграет в Лиге чемпионов — турнире лучших из лучших.

Переход в более именитый клуб? По игре, думаю, он потянет. Но, возможно, травматичность Головина отпугивает топ-клубы от его приобретения», — приводит слова Андрея Канчельскиса интернет-портал «РБ Спорт».

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