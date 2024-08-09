«Барселона» объявила о трансфере Дани Ольмо

Каталонская «Барселона» на своём официальном сайте объявила о трансфере полузащитника Дани Ольмо. Футболист подпиcал с сине-гранатовыми контракт до лета 2030 года. Сумма выкупа в контракте Ольмо с «Барселоной» — € 500 млн.

Ранее СМИ сообщали, что трансфер обойдётся сине-гранатовым в € 55 млн гарантированных выплат и ещё € 7 млн – в виде бонусов.

В минувшем сезоне Даниэль Ольмо принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «РБ Лейпциг» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.