Сборная Англии объявила имя временного главного тренера

Футбольный тренер Ли Карсли был назначен временным наставником сборной Англии перед началом кампании Лиги наций УЕФА сезона-2024-2025, сообщает пресс-служба национальной команды на своём официальном сайте. Отметим, что специалист является главным тренером молодёжной сборной Англии.

Сообщается, что Карсли покинет пост главного тренера сборной Англии U21, сначала на время сентябрьских матчей с Ирландией и Финляндией, но затем намерен остаться на этом посту на всю осень, пока FA будет подбирать нового постоянного главного тренера.

50-летний специалист является главным тренером молодёжной сборной с июля 2021 года и в прошлом году привёл команду к первой с 1984 года победе на чемпионате Европы среди юношей до 21 года. До этого Карсли занимал различные тренерские должности в командах развития сборной Англии и некоторое время руководил командой до 20 лет.