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Максимилиан Байер и «Боруссия» Дортмунд достигли соглашения о контракте до 2029 года

Немецкий 21-летний нападающий клуба «Хоффенхайм» Максимилиан Байер достиг принципиального соглашения с «Боруссией» Дортмунд о подписании контракта до 2029 года, сообщает инсайдер Патрик Бергер в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, игрок выразил желание перейти в дортмундский клуб и сейчас ожидает завершения переговоров между клубами.

В данный момент «Боруссия» Дортмунд и «Хоффенхайм» ведут прямые переговоры по трансферу. По имеющимся данным, «шмели» готовы заплатить чуть более € 25 млн, однако нынешний клуб Байера требует большую сумму. Ранее сумма отступных за за игрока составляла € 32,5 млн.

В прошедшем сезоне за «Хоффенхайм» Байер сыграл 33 матча, забил 16 голов и отметился одной голевой передачей.