Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максимилиан Байер и «Боруссия» Дортмунд достигли соглашения о контракте до 2029 года

Максимилиан Байер и «Боруссия» Дортмунд достигли соглашения о контракте до 2029 года
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий 21-летний нападающий клуба «Хоффенхайм» Максимилиан Байер достиг принципиального соглашения с «Боруссией» Дортмунд о подписании контракта до 2029 года, сообщает инсайдер Патрик Бергер в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, игрок выразил желание перейти в дортмундский клуб и сейчас ожидает завершения переговоров между клубами.

В данный момент «Боруссия» Дортмунд и «Хоффенхайм» ведут прямые переговоры по трансферу. По имеющимся данным, «шмели» готовы заплатить чуть более € 25 млн, однако нынешний клуб Байера требует большую сумму. Ранее сумма отступных за за игрока составляла € 32,5 млн.

В прошедшем сезоне за «Хоффенхайм» Байер сыграл 33 матча, забил 16 голов и отметился одной голевой передачей.

Материалы по теме
Фото
«Боруссия» Дортмунд представила новый резервный комплект формы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android