Парфёнов — о тренере «Кайрата» Кержакове: за советом Александр не обращался

Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфёнов рассказал, что не общался с возглавившим «Кайрат» Александром Кержаковым.

«Мы не виделись с Александром Кержаковым. Здесь всё не близко, страна большая. Мы сыграли в первом круге, Александра не было тогда в «Кайрате». А со мной что советоваться, взрослый парень, зачем ему советоваться. Если бы захотел посоветоваться, посоветовался бы», — приводит слова Парфёнова ТАСС.

Напомним, 41-летний экс-нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков был назначен на пост главного тренера алма-атинского «Кайрата» в конце мая. Предыдущим клубом Александра Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).