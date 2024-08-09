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Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финала ОИ-2024 между сборными Франции и Испании

Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финала ОИ-2024 между сборными Франции и Испании
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего финала мужского футбольного олимпийского турнира, в котором встретятся Франция и Испания. По мнению специалиста, фаворита в решающем матче Олимпиады нет.

«Если получится, буду обязательно смотреть футбольный финал Олимпиады. Думаю, фаворита здесь нет. Испания и Франция — две очень сильные команды, лучшие в Европе. Предстоит очень интересный и напряжённый матч», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финал Олимпиады-2024 состоится сегодня, 9 августа. Начало игры запланировано на 19:00 мск. Месяцем ранее основная сборная Испании уже выиграла крупный международный турнир — чемпионат Европы — 2024.

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