Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финала ОИ-2024 между сборными Франции и Испании

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего финала мужского футбольного олимпийского турнира, в котором встретятся Франция и Испания. По мнению специалиста, фаворита в решающем матче Олимпиады нет.

«Если получится, буду обязательно смотреть футбольный финал Олимпиады. Думаю, фаворита здесь нет. Испания и Франция — две очень сильные команды, лучшие в Европе. Предстоит очень интересный и напряжённый матч», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финал Олимпиады-2024 состоится сегодня, 9 августа. Начало игры запланировано на 19:00 мск. Месяцем ранее основная сборная Испании уже выиграла крупный международный турнир — чемпионат Европы — 2024.