Кузьмичёв: для «Локомотива» самое время переговорить с Джикией о возвращении в родной клуб

Бывший российский футболист Владимир Кузьмичёв высказался о возможном возвращении Георгия Джикии в «Локомотив».

«Я и до этого считал, что приглашение Георгия Джикии было бы очень хорошим ходом со стороны «Локомотива»: и со спортивной точки зрения, и с медийной, потому что свой воспитанник вернётся в клуб. Как раз опытный, в самом расцвете сил центральный защитник, которого не хватает клубу. И сейчас, если менеджмент «Локомотива» повнимательнее посмотрит на эту ситуацию, наверное, самое время, чтобы переговорить с Георгием на предмет возвращения в родной клуб.

Что касается продолжения карьеры Георгия в Европе, то, насколько я знаю, там ведутся переговоры. В какой стадии они находятся, не готов ответить — не владею информацией. Но у меня складывается ощущение, что, если «Локомотив» сделает предложение, Георгий с удовольствием рассмотрит его», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.