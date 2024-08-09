Точилин объяснил, за счёт чего «Динамо» может обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга встретится с московским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 10 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Для удачного исхода в Петербурге «Динамо» надо выбрать прошлогоднюю тактику, когда бело-голубые победили 3:2. Ещё им надо более качественно сыграть в обороне. «Зенит» в первую очередь силён атакой. Не сомневаюсь, что и у «Динамо» в атаке будут моменты.

Чья атака сильнее? Тут больше связано с командными взаимодействиями. У «Зенита» приличная атака, но это за счёт команды, а не индивидуальных действий. То же самое и у «Динамо». Нельзя сказать, что многое будет зависеть от Тюкавина. Тут от его партнёров много зависит, как они будут активны, как будут снабжать его мячом», — приводит слова Александра Точилина интернет-портал Legalbet.