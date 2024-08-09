Игрок «Аталанты» де Рон высказался о матче за Суперкубок УЕФА с «Реалом»

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон высказался о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА, в котором итальянцы встретятся с «Реалом». Встреча состоится 14 августа. Игра пройдёт в Польше на стадионе «Национальный».

«Это будет фантастика. Мы заслужили это, выиграв трофей и проведя блестящую игру с «Байером». Эта игра — глазурь на торте, против, возможно, лучшего клуба в мире. Они уже много лет находятся на вершине, поэтому сыграть против такой команды — это нечто особенное. Мы очень уважаем «Реал» Мадрид.

Мы собираемся сделать всё возможное. Это очень престижно, но мы не должны слишком давить на себя, а просто наслаждаться этим и делать всё, что в наших силах. Особенно с Килианом Мбаппе они стали ещё сильнее. Это фантастическая команда, но мы счастливы быть аутсайдерами. Так было и в игре с «Байером», так что, возможно, это хорошая роль для нас», — приводит слова де Рона пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.