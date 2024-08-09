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Игрок «Аталанты» де Рон высказался о матче за Суперкубок УЕФА с «Реалом»

Игрок «Аталанты» де Рон высказался о матче за Суперкубок УЕФА с «Реалом»
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Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон высказался о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА, в котором итальянцы встретятся с «Реалом». Встреча состоится 14 августа. Игра пройдёт в Польше на стадионе «Национальный».

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет фантастика. Мы заслужили это, выиграв трофей и проведя блестящую игру с «Байером». Эта игра — глазурь на торте, против, возможно, лучшего клуба в мире. Они уже много лет находятся на вершине, поэтому сыграть против такой команды — это нечто особенное. Мы очень уважаем «Реал» Мадрид.

Мы собираемся сделать всё возможное. Это очень престижно, но мы не должны слишком давить на себя, а просто наслаждаться этим и делать всё, что в наших силах. Особенно с Килианом Мбаппе они стали ещё сильнее. Это фантастическая команда, но мы счастливы быть аутсайдерами. Так было и в игре с «Байером», так что, возможно, это хорошая роль для нас», — приводит слова де Рона пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.

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