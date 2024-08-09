Отец Сафонова — о дебюте Матвея за «ПСЖ»: горжусь сыном

Отец российского вратаря французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова Евгений Сафонов испытал гордость за сына после его дебюта за футбольный клуб.

«Списывался с Матвеем, поздравил с дебютом. Это новая страница в спортивной жизни Матвея, будем надеяться, что всё получится. Мне очень приятно, что на него обратили внимание. Конечно, я испытываю гордость, любой родитель за ребёнка будет горд, неважно, чем тот занимается», — приводит слова Евгения Сафонова ТАСС.

Напомним, «ПСЖ» объявил о переходе Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн. В прошлом сезоне Сафонов провёл 30 матчей во всех турнирах за «Краснодар», в которых пропустил 27 голов и 11 матчей отыграл «на ноль». За ПСЖ Матвей дебютировал 7 августа в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2), вратарь провёл на поле всю игру.