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Игорь Семшов: такому «Зениту» навязать борьбу за чемпионство сейчас очень сложно

Игорь Семшов: такому «Зениту» навязать борьбу за чемпионство сейчас очень сложно
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Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ, в котором бело-голубые встретятся с «Зенитом». Игра состоится 10 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Две команды набрали по девять очков. «Зенит» феноменально стартовал: 13 забитых мячей — это вдохновляющая игра атакующей линии и всей команды. Также «Зенит» сделал качественные усиления, стабилизировал состав. Что касается «Динамо», то некоторые футболисты только вернулись, поэтому пока мы не можем предположить их состав.

У «Динамо» сохранился состав в сравнении с прошлым сезоном. Это одна из команд, которая может навязать борьбу «Зениту» за чемпионство. Но такому «Зениту» навязать борьбу сейчас очень сложно. Игра будет интересной. Только в таких матчах мы можем увидеть, кто сильнее», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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