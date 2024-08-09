«Челси» купит вингера «Вулверхэмптона» Нету за € 60+3 млн — Романо

24-летний крайний нападающий «Вулверхэмптона» Педру Нету перейдёт в «Челси» за € 60+3 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, € 60 млн будут выплачены в качестве фиксированной суммы, ещё € 3 млн — в виде дополнительных выплат. В скором времени должно состояться медицинское обследование Нету в лондонском клубе.

В минувшем сезоне Нету принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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