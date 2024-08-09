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«Химки» ведут переговоры с «Зенитом» по аренде Сутормина

«Химки» ведут переговоры с «Зенитом» по аренде Сутормина
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Подмосковные «Химки» ведут переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» по аренде нападающего Алексея Сутормина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Химки» наравне с «Ростовом» претендуют на нападающего. Всё будет зависеть от решения игрока. Ранее о переговорах «Ростова» с «Зенитом» сообщал «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 30-летний Алексей Сутормин провёл за «Зенит» и «Сочи» в совокупности 17 матчей, в которых забил два мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Transfermarkt оценивает стоимость Алексея Сутормина в € 1,2 млн. Срок его контракта с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.

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