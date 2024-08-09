Утверждено расписание второго раунда Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз утвердил календарь второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Об этом сообщил официальный сайт РФС.
Расписание второго раунда Пути регионов Кубка России (время — московское):
20 августа, вторник
15:00. «Уралец-ТС» (Нижний Тагил) – «Амкар Пермь»
16:00. «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – «Машук-КМВ» (Пятигорск)
16:30. «Спартак-Нальчик» – «Динамо Ставрополь»
17:00. «Строитель» (Каменск-Шахтинский) – «Форте» (Таганрог)
19:30. «Велес» (Москва) – «Амкал» (Москва)
21 августа, среда
13:00. «Иртыш» (Омск) – «Челябинск»
15:00. «Салют» (Белгород) – «Спартак» (Тамбов)
15:00. «Сибирь» (Новосибирск) – «Темп» (Барнаул)
15:00. «Лада» (Тольятти) – «Волга» (Ульяновск)
16:00. «Торпедо Миасс» – «Носта» (Новотроицк)
16:00. «Астрахань» – «Легион» (Махачкала)
16:00. «Динамо» (Киров) – «Сокол» (Казань)
16:00. «Динамо-Владивосток» – «Иркутск»
16:00. «Динамо-СПб» – «Композит» (Павловский Посад)
17:00. «Кубань» (Краснодар) – «Кубань-Холдинг» (Павловская)
17:00. «Ленинградец» (Ленинградская область) – «СШОР 1 – Кристалл» (Санкт-Петербург)
17:00. «Тверь» – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
18:00. «Чертаново» (Москва) – «Леон Сатурн» (Раменское)
18:00. «Рязань» – «Динамо-Брянск»
18:00. «Металлург» (Липецк) – «Зенит» (Пенза)
18:00. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Космос» (Долгопрудный)
18:00. «Торпедо Владимир» – «Муром»
18:00. «Волгарь» (Астрахань) – «Победа» (Хасавюрт)
18:30. «Авангард» (Курск) – «Орёл»
18:30. «Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Калуга»
19:30. «Спартак» (Кострома) – 2DROTS (Москва)
22 августа, четверг
16:30. «Динамо Вологда» – «Текстильщик» (Иваново)
19:30. «Химик» (Дзержинск) – «БроукБойз» (Одинцово)