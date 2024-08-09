«Пари НН» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и подмосковные «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Пари НН»: Медведев, Тихий, Каккоев, Гоцук, Боженов, Калинский, Эктов, Ермаков, Тичич, Ожегович, Боселли.

«Химки»: Обухов, Филин, Гогуа, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Хосонов, Магомедов, Вера, Заболотный, Руденко.

В сезоне-2022/2023 «Пари НН» и «Химки» дважды встречались в рамках внутреннего первенства. В первом круге «Химки» одержали победу со счётом 3:0, во втором круге нижегородцы обыграли подмосковную команду со счётом 2:0.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

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