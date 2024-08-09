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Женская сборная Германии по футболу завоевала бронзу Олимпиады-2024, победив Испанию

Женская сборная Германии по футболу завоевала бронзу Олимпиады-2024, победив Испанию
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Завершился матч за третье место женского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Германии. Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Сборная Германии одержала победу со счётом 1:0.

Олимпийские игры (ж) . За 3-е место
09 августа 2024, пятница. 16:00 МСК
Испания (ж)
Окончен
0 : 1
Германия (ж)
0:1 Гвинн – 64'    

На 64-й минуте защитница сборной Германии Джулия Гвинн реализовала пенальти.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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