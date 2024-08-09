Женская сборная Германии по футболу завоевала бронзу Олимпиады-2024, победив Испанию

Завершился матч за третье место женского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Германии. Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Сборная Германии одержала победу со счётом 1:0.
На 64-й минуте защитница сборной Германии Джулия Гвинн реализовала пенальти.
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.
- 9 августа 2024
-
19:32
-
19:31
-
19:30
-
19:27
-
19:20
-
19:19
-
19:17
-
19:13
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:51
-
18:46
-
18:43
-
18:41
-
18:31
-
18:30
-
18:19
-
18:09
-
18:05
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:54
-
17:48
-
17:46
-
17:45
-
17:38
-
17:35
-
17:34
-
17:32
-
17:30
-
17:17
-
17:10
-
17:04