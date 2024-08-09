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Франция — Испания: стартовые составы команд на финал Олимпиады-2024

Франция — Испания: стартовые составы команд на финал Олимпиады-2024
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Сегодня, 9 августа, состоится финальный матч мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся сборные Франции и Испании. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры (м) . Финал
09 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Франция U23
Не начался
Испания U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Франция: Ресте, Баде, Люкеба, Сильдийя, Трюффер, Мийо, Шотар, Олисе, Коне, Ляказетт, Матета.

Испания: Тенас, Гарсия, Пубиль, Миранда, Баэна, Гомес, Мартин, Орос, Барриос, Кубарси, Руис.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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