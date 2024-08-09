Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: «Зенит» и «Динамо» будут бороться за чемпионство и покажут хороший футбол

Юрий Сёмин: «Зенит» и «Динамо» будут бороться за чемпионство и покажут хороший футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный тренер Юрий Сёмин поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» с московским «Динамо» в 4-м туре РПЛ. Встреча пройдёт в субботу, 10 августа, а стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» и «Динамо» идут без потерь, обе команды показывают высокий уровень игры и будут бороться за чемпионство. Этот матч даст импульс уверенности для дальнейшей борьбы. Обе команды играют в хороший футбол. Думаю, в очном матче они покажут такой же уровень», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также набрало девять очков и идёт вторым.

Материалы по теме
Сёмин: для меня удивительно, что Антон Миранчук не может найти себе команду

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android