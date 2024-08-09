Юрий Сёмин: «Зенит» и «Динамо» будут бороться за чемпионство и покажут хороший футбол

Известный футбольный тренер Юрий Сёмин поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» с московским «Динамо» в 4-м туре РПЛ. Встреча пройдёт в субботу, 10 августа, а стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«Зенит» и «Динамо» идут без потерь, обе команды показывают высокий уровень игры и будут бороться за чемпионство. Этот матч даст импульс уверенности для дальнейшей борьбы. Обе команды играют в хороший футбол. Думаю, в очном матче они покажут такой же уровень», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также набрало девять очков и идёт вторым.

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