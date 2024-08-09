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«Сбылась мечта». Ольмо поделился эмоциями от своего перехода в «Барселону»

«Сбылась мечта». Ольмо поделился эмоциями от своего перехода в «Барселону»
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Новоиспечённый полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо высказался относительно своего перехода в каталонский клуб. Ранее 26-летний футболист выступал в составе «РБ Лейпциг».

«Очень счастлив, что сбылась моя мечта. Я вернулся домой к своей семье и товарищам по сборной. С нетерпением жду дебюта. Очень горжусь тем, что «Барса» приложила усилия [чтобы осуществить трансфер].

Со своей стороны могу предложить команде универсальность, качественное первое касание, также я уже играл со многими игроками «Барселоны». Здесь очень высокий уровень. С нетерпением жду возможности сыграть с такими футболистами, как, например, Левандовски. Я готов внести свой вклад», — приводит слова Ольмо Sport.es.

«Барселона» подписала контракт с Ольмо, рассчитанный до лета 2030 года. Сумма выкупа в контракте Ольмо с «Барселоной» — € 500 млн.

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