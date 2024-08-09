Определены судейские назначения на матчи 5-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 5-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: Богдан Головко (Волгоград) – Александр Чекалин (Воронеж), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Евгений Рубцов (Нижний Новгород), инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), делегат – Евгений Летин (Московская область);

«Сокол» — «Балтика»: Николай Волошин (Смоленск) – Станислав Попков (Петрозаводск), Игорь Золотарёв (Брянск), резервный судья – Кирилл Силантьев (Самара), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);

«Алания» — «Енисей»: Антон Анопа (Благовещенск) – Эдуард Шарипов (Уфа), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Ваге Чичилян (Бронницы), инспектор – Николай Объедков (Санкт-Петербург), делегат – Максим Шаров (Санкт-Петербург);

«Сочи» — «Черноморец»: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Виталий Дорошенко (Краснодар), инспектор – Роман Лихачёв (Екатеринбург), делегат – Антон Воронцов (Москва);

«Тюмень» — «Ротор»: Игорь Захаров (Казань) – Денис Петров (Астрахань), Артём Перов (Москва), резервный судья – Владимир Сивков (Пермь), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Сергей Змиевский (Москва);

«Арсенал» — «Нефтехимик»: Инал Танашев (Нальчик) – Руслан Шекемов (Нальчик), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья – Станислав Матвеев (Троицк), инспектор – Андрей Бутенко (Москва), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);

«Чайка» — «Родина»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Степан Щербаков (Омск), Андрей Кужелев (Пикалево), резервный судья – Матвей Заика (Ростов-на-Дону), инспектор – Феликс Шикерханов (Дербент), делегат – Сергей Нечай (Ростов-на-Дону);

«Уфа» — «Урал»: Иван Абросимов (Санкт-Петербург) – Алексей Ермилов (Москва), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), резервный судья – Данил Каширин (Уфа), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Вадим Ильин (Москва);

«КАМАЗ» — «Торпедо»: Герман Коваленко (Казань) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья – Владислав Харитонов (Казань), инспектор – Игорь Синер (Омск), делегат – Николай Левин (Саранск).